11 Ekim 2019, Cuma

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"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim"

Fenerbahçe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, şampiyonluk yürüyüşünde takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.
11.10.2019

Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Bu çarpıcı iddia İngiliz basınından geldi..

The Sun ve Mirror gazetesi Arsenal'de forma şansı bulamayan Türk asıllı Alman yıldızın, Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu yazdı. Mesut Özil'in ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anlaşma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin hem Mesut Özil hem de Arsenal'le transferin gerçekleşmesi için temas halinde olduğu vurgulandı. Gazeteye göre haftalık 350 bin pound kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek.

Yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesinin 1.5 yıllık olacağı ve 2021'de Arsenal'le biten mukavelesinin ardından serbest kalacağı öne sürüldü.

Mirror gazetesi de Unai Emery'nin Mesut Özil'in tutumundan rahatsız olduğunu ve Fenerbahçe'ye gidişine onay vereceğini duyurdu.

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