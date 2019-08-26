26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasında yaptığı motivasyon konuşmasıyla geri dönüşte büyük pay sahibi oldu.
26.08.2019
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