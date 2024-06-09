Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanı seçmek için oy kullanma işlemi başladı.
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