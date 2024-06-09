FENERBAHÇE HABERİ: İşte Aziz Yıldırım'ın sandıklar açıldıktan sonraki ilk sözleri!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama geldi. İşte Yıldırım'ın kürsüye gelip yaptığı o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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