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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe tarihine kara leke sürmeyeceğiz

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimlerin Fenerbahçe tarihine yakışır şekilde olmasını temenni ederek, "Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak deniyor, 2018’de de aynı düşünceleri söylediler. Biz inanıyoruz ki Fenerbahçe tarihine kara leke sürmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye yakışır şekilde olmasını elimizden geleni yapacağız" dedi.

08 Haziran 2024 | 16:52
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