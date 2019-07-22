22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Barış ve Berke gözden düştü

Bir yıl önce umutlarla Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer yeni sezon öncesi gözden düşen isimler oldu...
22.07.2019

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