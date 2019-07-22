22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri
Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti, transferinde sona yaklaştıkları Fenerbahçeli Eljif Elmas'la ilgili açıklamalarda bulundu.
22.07.2019
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