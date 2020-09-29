Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Nabil Dirar ve Garry Rodrigues derken...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir forvet ve bir kanat oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimlere de yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde Michael Frey'in takımdan ayrılacağı, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues için de çözüm arandığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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