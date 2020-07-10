10 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları

Sezon sonunda kadroda revizyona gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Jailson ve Zanka hakkında ülke basınlarında önemli iddialar ortaya atıldı.
10.07.2020
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