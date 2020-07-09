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Emre Belözoğlu: İnşallah güzel şeyler olacak

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre, "3 maçta 3 galibiyet bizi başka yerlere götürebilir." dedi.
09.07.2020
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Emre Belözoğlu: İnşallah güzel şeyler olacak Emre Belözoğlu: İnşallah güzel şeyler olacak 09.07.2020
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