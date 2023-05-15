Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de bir süredir gündemde Livakovic transfer haberleri yer alıyor. Bu konuda Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Özbostan'dan dikkat çeken sözler geldi. FB SPOR HABERLERİ
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