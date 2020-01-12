12 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan ve ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adil Rami ve Alper Potuk ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argun aktardı.
12.01.2020
Argın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'de gidecek futbolcular kadar gelecek futbolcular da merak konusuydu. Adil Rami'nin alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Alper Potuk da sezonun ikinci yarısında kadroda yer almayacak."
EN ÇOK İZLENENLER
- Cengiz'den Terim ve Onyekuru açıklaması
- Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması!
- Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden!
- Seri Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
- Ali Koç'tan transfer açıklaması
- Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez
- Galatasaray Babel transferini açıkladı
- Robinho: Şampiyon olmak istiyoruz
- Sabah Sporu - 12/01/2020
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...