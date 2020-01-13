Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde

Fenerbahçeli futbolcular Antalya'da gittikleri eğlence merkezinde neşeli anlar yaşadı.

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular serik ilçesi Belek turizm merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti. Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi. Teknik Direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.