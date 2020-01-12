12 Ocak 2020, Pazar
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Ali Koç'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmaların hakkında da konuşan Koç, "Sol bek ihtiyacımız var. Hocamız "Bir oyuncu alabilecekseniz sol bek alın" diyor. Adaylarımız da var. Ama şu an manevra alanımız kısıtlı. Talebimiz kabul görürse önümüzde transfer için 2 hafta var." dedi.
12.01.2020
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