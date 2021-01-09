09 Ocak 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 3 maçlık galibiyet serisi
Fenerbahçe, sezona iyi başlasa da 10. haftadan sonra düşüşe geçti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla başlayan periyotta 4 maçta 2'si kendi sahasında olmak üzere 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. 14. haftada Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçti.
09.01.2021
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