Fenerbahçe'de 3 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, sezona iyi başlasa da 10. haftadan sonra düşüşe geçti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla başlayan periyotta 4 maçta 2'si kendi sahasında olmak üzere 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. 14. haftada Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçti.

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