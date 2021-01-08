08 Ocak 2021, Cuma

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Canlı yayında açıkladı! İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi Transfer programında Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Mesut futbolu bıraktıktan sonra siyasete girmek istiyor. Bu da gelmesinde etkili olacak." dedi.
08.01.2021
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