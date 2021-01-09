Erol Bulut'tan öğrencilerine: Sizlerle gurur duyuyorum

Alanyaspor engelini 2-1'lik sonuçla aşan Fenerbahçe'de galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın sevinci yaşanırken, maç sonu soyunma odasına büyük coşku vardı. Teknik direktör Erol Bulut, mücadele sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti. Bulut, futbolcularına yaptığı konuşmada "Özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğunuz ne yaptığını bilen ve istekli performansınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

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