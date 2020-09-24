24 Eylül 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Ze Luis ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Porto forması giyen golcü futbolcu Ze Luis ile prensip anlaşması sağladı. Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki oyuncunun transferi için anlaşma şartlarını görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
24.09.2020
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