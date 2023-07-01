Fenerbahçe Zaha'ya teklif yaptı mı?
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Zaha konusunda gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Wilfried Zaha için teklifini yaptı ama oyuncu henüz kararını vermedi. Selahattin Baki'nin Londra'da olduğunu duydum fakat şimdilik teyit ettiremedim." dedi.
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