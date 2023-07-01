Fenerbahçe haberleri: Canlı yayında İsmail Kartal değerlendirmesi!
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. 'Artı Futbol' programında ise dikkat çeken İsmail Kartal sözleri ortaya çıktı.
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