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Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu. Dirar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
09.10.2019

Fenerbahçe'de bir süredir kasık bölgesinde ağrı bulunan Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.

Çift taraflı fıtık teşhisi konulan Dirar'ın operasyonu başarılı geçerken, 33 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı.

Faslı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Nabil Dirar, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ağrılarına rağmen fedakarlık yaparak sol bekte forma giymişti. Dirar, sarı lacivertli forma ile 7 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Hasan Ali Kaldırım'ın milli aranın ardından oynanacak Yukatel Denizlispor mücadelesinde oynaması planlanıyor. Hasan Ali'nin yedek soyunması durumunda Isla ya da Tolga Ciğerci'nin bu bölgede şans bulabileceği belirtildi.

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