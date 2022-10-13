FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus için övgü dolu sözler! “İlk 11 adaleti…”
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin son durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Jorge Jesus için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler…
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