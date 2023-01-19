Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Selahattin Baki, Vincent Aboubakar hakkında konuştu. İşte Baki'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri
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