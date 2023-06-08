Fenerbahçe yine hüsranla bitirdi!
Fenerbahçe, bir Süper Lig sezonunu daha hayal kırıklığıyla kapattı. Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, 9 yıl sonra kupa kaldırmış olacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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