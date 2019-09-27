Fenerbahçe yenilendi
Sezon başlamadan yaşanan sakatlıklar teknik heyeti sıkıntıya soktu. Özellikle Serdar Aziz ve Hasan Ali'nin sakatlıkları savunma kurgusunu tamamen değiştirdi.
Buna rağmen Fenerbahçe sezona fırtına gibi girdi. Kadıköy'de Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 5-0'lık galibiyet, ilk haftadan liderliği getirdi. Takımın oynadığı istekli futbol, camiayı ve taraftarı da mutlu etti.
İkinci haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi Isla ve Moses sakatlandı. Sarı-lacivertliler eksik kadroyla çıktığı Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, son bölümde bulduğu 2 golle 3 puanı alan taraf oldu...
Üçüncü haftada Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor'du. Ersun Yanal'ın öğrencileri fırtına gibi girdikleri maçta Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti. Trabzonspor ilk yarıda Ekuban'la beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Ligde ilk puan kaybını Trabzonspor karşısında yaşayan sarı-lacivertli ekip, ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor deplasmanında aldı. Tolga'nın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin 2, Junior Fernandes'in bir golüne engel olamadı...
Bu karşılaşmada yaşanan savunma hataları Fenerbahçe'nin ilk gündem maddesi oldu. Bu tartışmalar sürerken derbi öncesi Kadıköy'de konuk Ankaragücü'ydü. Sarı-lacivertliler Orgill'in golüyle geriye düşmesine rağmen Zanka ile eşitliği sağladı... Vedat Muriç'in golü Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi.
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