27 Eylül 2019, Cuma
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Emre Belözoğlu - Volkan Demirel ikilisi görevde
Fenerbahçe'de takımı Galatasaray derbisine Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu motive ediyor... Sarı-lacivertli ekipte, Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu atmosfer için takımı tecrübeli isimler psikolojik anlamda hazırlıyor. Bu sezon öncesi transfer edilen Emre Belözoğlu ve teknik heyete katılan Volkan Demirel, derbi tecrübelerini takıma aktarıyorlar.
27.09.2019
İkilinin üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü... Emre ve Volkan, takımdaki oyuncuları "Bu forma tarih boyunda derbi maçlarda farkını ortaya koymuştur. Kimin oynadığının önemi yok. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığınız zaman bunun farkını hissedeceksiniz" sözleriyle hazırlıyorlar.
Tecrübeli isimler, takıma uyku düzeni dahil her şeye dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.
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