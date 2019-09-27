27 Eylül 2019, Cuma

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Ersun Yanal'dan futbolcularına uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını uyardı... Takımla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, futbolcularına yüksek tansiyon ve atmosferden etkilenmemelerini belirtti... Sahaya konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın" uyarılarında bulundu.
27.09.2019

Bunları uyguladıkları takdirde galibiyetin geleceğini söyleyen Ersun Yanal, "Kendi gücümüzün farkında olalım. Fenerbahçe gibi oynarsak kazanırız" sözleriyle oyuncularını motive etti.

Ligin en iyi hücum eden takımı olduklarının altını çizen yanal, defansta bireysel hata yapmamaları konusunda futbolcularını ikaz etti.

Tecrübeli teknik adam, takımla yaptığı toplantıda Galatasaray'ı mağlup etmenin kendilerine 3 puandan fazlasını kazandıracağını da vurguladı...

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