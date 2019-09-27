27 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ersun Yanal'dan futbolcularına uyarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını uyardı... Takımla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, futbolcularına yüksek tansiyon ve atmosferden etkilenmemelerini belirtti... Sahaya konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın" uyarılarında bulundu.
27.09.2019
Bunları uyguladıkları takdirde galibiyetin geleceğini söyleyen Ersun Yanal, "Kendi gücümüzün farkında olalım. Fenerbahçe gibi oynarsak kazanırız" sözleriyle oyuncularını motive etti.
Ligin en iyi hücum eden takımı olduklarının altını çizen yanal, defansta bireysel hata yapmamaları konusunda futbolcularını ikaz etti.
Tecrübeli teknik adam, takımla yaptığı toplantıda Galatasaray'ı mağlup etmenin kendilerine 3 puandan fazlasını kazandıracağını da vurguladı...
EN ÇOK İZLENENLER
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor
- Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'a inancımız tam
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- K.B. Anadoluspor 0-3 Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
- K.B. Anadoluspor 0-2 Gazişehir Gaziantep
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"