Diego Reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı. Yapılan açıklamada, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.