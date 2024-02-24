Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şanlıurfa'da oynayacak Süper Kupa finali için hazırlıklar başladı!
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı 2023 Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. İşte Şanlıurfa Valisi Şıldak'ın sözleri...
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