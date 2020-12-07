07 Aralık 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Mesut Özil...
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala kulüpler vitesi yükseltirken, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı 18 isimle adından söz ettiren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı Sport Digital kaynaklı habere göre sarı-lacivertlilerin daha önce de birçok kez gündemine gelen yıldız oyuncu Mesut Özil, ara transferde Fenerbahçe'de. İşte detaylar...
07.12.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Altay Bayındır'dan Hakemlere Çağrı! (Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe)/A Spor / Takım Oyunu / 06.12.2020
- Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru açıkladı
- Denizlispor'un kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Mesut Özil ocakta F.Bahçe'de!"
- "Mesut Özil ocakta F.Bahçe'de!"
- Mustafa Cengiz 'G.Saray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında açıklamalarda bulundu!
- Mustafa Cengiz 'G.Saray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında açıklamalarda bulundu!
- Erman Toroğlu: ''Fenerbahçe'yi Teknik Direktör mü İdare Ediyor, Futbolcular mı İdare Ediyor?''
- Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları! / A Spor / Takım Oyunu / 06.12.2020
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları