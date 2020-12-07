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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Mesut Özil...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala kulüpler vitesi yükseltirken, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı 18 isimle adından söz ettiren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı Sport Digital kaynaklı habere göre sarı-lacivertlilerin daha önce de birçok kez gündemine gelen yıldız oyuncu Mesut Özil, ara transferde Fenerbahçe'de. İşte detaylar...
07.12.2020
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