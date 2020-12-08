08 Aralık 2020, Salı
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Evren Turhan: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam!
Süper Lig için ara transfer dönemine az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Fenerbahçe için gündeme gelen isim tekrar Mesut Özil... Son zamanlarda kulübü Arsenal'de teknik direktörü Arteta ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye gelecek yönünde haberler ortaya atılırken, A Spor yorumcusu Evren Turhan Sabah Sporu programında yaptığı değerlendirmede "Benim de aldığım duyumlar sonrası Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.
08.12.2020
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