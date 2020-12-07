Mehmet Emin Uluç: Fenerbahçe çok kötü futbol oynadığı bir maçtan 3 puan çıkardı

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı cebine koymuştu. Sarı-lacivertliler oyunu kazanmasına rağmen gösterilen performans kimi çevrelerce eleştiri oklarının hedefi oldu. A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Denizlispor-Fenerbahçe maçını değerlendiren usta yorumcu Mehmet Emin Uluç'ta sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe çok kötü futbol oynadığı bir maçtan 3 puan çıkardı" yorumunda bulundu.

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