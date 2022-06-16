FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba hamlesi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren sarı lacivertli ekip, forvet transferine odaklandı. Kanarya'nın hedefindeki ismin Artem Dzyuba olduğu ortaya çıktı.
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