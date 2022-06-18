FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Abdülkerim Bardakcı hamlesi! O teklif ortaya çıktı...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti. Kanarya, Konyaspor'a oyuncu için 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önerdi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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