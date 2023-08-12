FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fred İstanbul'a geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Manchester United'dan Fred'i İstanbul'a getirdi. İşte ilk görüntüler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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