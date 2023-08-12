Fenerbahçe'nin Avrupa'da bileği bükülmüyor!
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1'le geçen Fenerbahçe, son 15 Avrupa maçında sadece bir kez kaybetti. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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