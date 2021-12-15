FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 14 yaşındaki genç yetenek Isak Vural'ı kadrosuna kattı!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Kul, "Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia takıma katıldı. Beşiktaş derbisinin kadrosunda olacaklar. İlk 11'de bile başlama ihtimalleri var" dedi. Kul ayrıca, sarı lacivertlilerin, 14 yaşındaki genç yetenek Isak Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kul, "Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benfica'nın da transfer ettiği bir isimdi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL