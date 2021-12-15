15 Aralık 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Vitor Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu"
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertlilerin son durumunu ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan teknik direktör Vitor Pereira'yı değerlendirdi. Uluç, "Pereira'nın kredisi tükeneli çok oldu, sayın Ali Koç'un kredisi ne kadar kaldı merak ediyorum." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.12.2021
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