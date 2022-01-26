FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh Hull City'e transfer oldu
Son dakika transfer haberleri: Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için 4,5 milyon Euro ve sonraki satıştan %50 pay alacak. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberleri)
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