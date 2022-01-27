FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Antalya'da kampını sürdürüyor! İşte son durum
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçiriyor. Toplamda 5 gün sürecek olan kamp dönemini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son durumu aktardı. İşte Fenerbahçe'de son durum... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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