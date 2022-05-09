FENERBAHÇE - TRABZONSPOR HABERLERİ | Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Marcelo savaşı!
Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Trabzonspor büyük transferde karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kaptanı Marcelo ile ilgilenen iki kulüp Brezilyalı yıldızı kadrolarına katmak istiyorlar. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan detayları A Spor canlı yayınında açıkladı. Uzundurukan, "Trabzonspor ve Fenerbahçe, Real Madrid'in sol beki Marcelo ile ilgileniyor. Haziran ayında sözleşmesi bitiyor. Bonservisi elinde olacağı için alınabilir ama yaşı 34." dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri (FB - TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Marcelo savaşı! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:40
"Derbi Kartal'ın onur madalyasıdır" 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:42
F.Bahçe'nin yıldız ismine bu sözlerle yüklendi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:33
İşte Arda'nın son durumu! Kronikleşebilir 09 Mayıs 2022 | 12:00
04:00
Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:37
Gustavo dönemi bitiyor! İstanbul'da kalacak 09 Mayıs 2022 | 12:00
02:27
Kartal Beşiktaş derbisini değerlendirdi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
01:14
Min Jae gidiyor mu? 08 Mayıs 2022 | 12:00