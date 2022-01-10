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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Göle'nin sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.01.2022
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