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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık sonrası o detay! "Dersler boş geçiyor"
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Teknik direktörsüz 22. gününü geçiren sarı lacivertlilerde oyuncuların performansını A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Fenerbahçe dağınık. Oyuncu grubunun ne yaptığı belli değil. Sistem ve birliktelik anlayışı bulunmuyor. Hoca da olmadığı için dersler boş geçiyor. Bu durumda da takım geriye gidiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
11.01.2022
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