10 Ocak 2022, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası flaş eleştiri! "Ali Koç sıfır planla gelmiş"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe taraftarı hayal kurmak değil, hayallerini yaşamak istiyor. Üç buçuk yılda bu kadar kötü gitmek tesadüf değil. Sıfır planla gelmiş Ali Bey" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.01.2022
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