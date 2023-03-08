Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Sevilla maçı sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Sevilla maçı sözleri!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 kere kazandılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'da turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

08 Mart 2023 | 10:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15:11
Jorge Jesus'tan Sevilla maçı sözleri! 08 Mart 2023 | 12:00
05:15
F.Bahçe'de kalacak mı? Valencia açıkladı 08 Mart 2023 | 12:00
00:51
Jesus'un sözlerini yorumladı! "Play-off hayal" 08 Mart 2023 | 12:00
00:32
Toroğlu'dan Sevilla maçı yorumu! "Böyle takımdan korkacaksın" 06 Mart 2023 | 12:00
00:48
Flaş Ferdi Kadıoğlu yorumu! 05 Mart 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu: Ferdi'nin golü çift yönlü yolda büyük ceza yer! 04 Mart 2023 | 12:00
00:57
Toroğlu'dan Arda'ya: Cin olmadan şeytan olma! 04 Mart 2023 | 12:00
03:17
İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 04 Mart 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN