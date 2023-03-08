Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Sevilla maçı sözleri!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 kere kazandılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'da turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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