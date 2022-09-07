Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Bruma açıklaması: Kadroya almadım çünkü...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, yeni transfer Bruma'nın neden UEFA listesinde dahil edilmediğini açıkladı. İşte o sözler…
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