Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Performans düşüklüğü var

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Sahada istediklerimizi yansıtamadık. Birkaç arkadaşımızda performans düşüklüğü var" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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