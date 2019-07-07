Cenk Ergün: "Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye çok yakın"

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği eski Galatasaraylı Garry Rodrigues hakkında flaş bir açıklama yaptı. 28 yaşındaki oyuncuyla görüştüğünü söyleyen Ergün "Ben konuştuğumda Fenerbahçe'ye transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi ama cuma günü görüştük, üzerinden birkaç gün geçti, durum nereye geldi, emin değilim" ifadelerini kullandı.