Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık

Brezilyalı yıldız​ Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferinde büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi. L'Equıpe'in haberine göre tecrübeli futbolcu Marsilya'dan ayrılabilmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti.

Fenerbahçe'nin son transferi Luiz Gustavo, Marsilya'dan sarı lacivertli takıma transferi için yoğun çaba harcadı.

L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı oyuncu, Fransız ekibinden ayrılabilmek için 6 milyon Euro'luk bonservisinin 1 milyon Euro'luk kısmını kendisi ödedi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun jestine karşılık bu bedeli sözleşmesine yansıttı.

Gustavo'nun Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud ile baş başa 30 dakika süren görüşmesi transferin de önünü açtı. Gustavo, bu görüşmede "Ocak ayında Çin'den gelen teklifi talebiniz üzerine reddettim. Ancak bu kez çok daha farklı bir durum var. Çok önemli bir kulüpten ekonomik olarak iyi bir teklif aldım. Artık Marsilya'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

Luiz Gustavo için "Büyük bir oyuncu ve harika bir profesyonel" tanımını yapan Marsilya Başkanı Eyraud, "Bu sözlerinin ardından yapacak bir şey yoktu, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" sözleri ile ayrılığın perde arkasını anlattı.