06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık

Brezilyalı yıldız​ Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferinde büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi. L'Equıpe'in haberine göre tecrübeli futbolcu Marsilya'dan ayrılabilmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti.
06.09.2019

Fenerbahçe'nin son transferi Luiz Gustavo, Marsilya'dan sarı lacivertli takıma transferi için yoğun çaba harcadı.

L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı oyuncu, Fransız ekibinden ayrılabilmek için 6 milyon Euro'luk bonservisinin 1 milyon Euro'luk kısmını kendisi ödedi. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun jestine karşılık bu bedeli sözleşmesine yansıttı.

Gustavo'nun Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud ile baş başa 30 dakika süren görüşmesi transferin de önünü açtı. Gustavo, bu görüşmede "Ocak ayında Çin'den gelen teklifi talebiniz üzerine reddettim. Ancak bu kez çok daha farklı bir durum var. Çok önemli bir kulüpten ekonomik olarak iyi bir teklif aldım. Artık Marsilya'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

Luiz Gustavo için "Büyük bir oyuncu ve harika bir profesyonel" tanımını yapan Marsilya Başkanı Eyraud, "Bu sözlerinin ardından yapacak bir şey yoktu, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" sözleri ile ayrılığın perde arkasını anlattı.

Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum 06.09.2019
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı 06.09.2019
Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme 05.09.2019
Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı 05.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Gustavo'dan Marsilya'ya duygusal veda Gustavo'dan Marsilya'ya duygusal veda 05.09.2019
Fenerbahçe istatistiklerde zirvede Fenerbahçe istatistiklerde zirvede 04.09.2019
Fenerbahçe düzlüğe çıktı Fenerbahçe düzlüğe çıktı 04.09.2019
Fenerbahçe'ye yeni model Fenerbahçe'ye yeni model 04.09.2019
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi 04.09.2019
Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami bekliyor Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami bekliyor 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Volkan Demirel'den futbola veda! Volkan Demirel'den futbola veda! 03.09.2019
Luiz Gustavo: Çok büyük bir kulübe geldim Luiz Gustavo: Çok büyük bir kulübe geldim 03.09.2019
Volkan Demirel eldivenlerini astı! Volkan Demirel eldivenlerini astı! 02.09.2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bu video ile duyurdu Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bu video ile duyurdu 02.09.2019
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! 02.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...
Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...
İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör