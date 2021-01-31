Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, bu transferin ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu milli oyuncu için, "Ligimizin en yetenekli oyuncularından birisi, geleceğin takımını kurmak adına bu transfer çok önemliydi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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